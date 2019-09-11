Работники ЖКХ защищают честь республики
Сегодня футбольная команда ГУП «ЖКХ РС (Я)» вылетела в г. Тамбов защищать честь республики от имени Федерации профсоюзов РС (Я) на V Всероссийской спартакиаде трудящихся.
Юбилейная Спартакиада с 12-16 сентября соберет спортивные коллективы трудящихся из 34 субъектов Российской Федерации. Соревнования по мини-футболу в течение трех дней пройдут в крытом футбольном манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов».
Напомним, сборная команда работников ЖКХ стала чемпионом по мини-футболу в VI Спартакиаде трудящихся Республики Саха (Якутия) в июне этого года.
Спортсмены предприятия не первый раз принимают участие в состязаниях российского уровня. В прошлом году футбольная сборная ГУП «ЖКХ РС (Я)» стала пятой в соревнованиях за «Кубок Президента России» среди 16 сильнейших трудовых коллективов страны.
Перед отъездом команду напутствовали генеральный директор Виталий Чикачев и председатель объединенного профсоюза ГУП «ЖКХ РС (Я)» Сергей Анисимов.
Как отметил Виталий Чикачев, для выступления на спартакиаде команда напряженно тренировалась, но без отрыва от рабочего процесса: «Радует, что наши работники мотивированы на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Ежегодные зональные спартакиады работников предприятия этому доказательство. Персонал помимо производственных достижений, показывает хорошие результаты в спортивных состязаниях». Он пожелал ребятам достойного выступления, обойтись без травм и позитивного настроя.
Футбольный коллектив отрасли ЖКХ сформирован больше десяти лет назад. В его составе люди, которые любят и уважают спорт. Некоторые занимались футболом со школьных или студенческих лет. Коммунальщики являются неоднократными победителями и призерами городских и республиканских соревнований по мини-футболу.
В составе команды специалисты исполнительной дирекции, филиала «Коммунтеплосбыт», Среднеколымского и Усть-Алданского филиалов: Владимир Паренко, Андрей Иванов, Альберт Данилов, Алексей Дмитриев, Николай Саввин, Владимир Оросин, Родион Иванов и Павел Акакиев.
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