Работники ЖКХ защищают честь республики

Сегодня футбольная команда ГУП «ЖКХ РС (Я)» вылетела в г. Тамбов защищать честь республики от имени Федерации профсоюзов РС (Я) на V Всероссийской спартакиаде трудящихся.

Юбилейная Спартакиада с 12-16 сентября соберет спортивные коллективы трудящихся из 34 субъектов Российской Федерации. Соревнования по мини-футболу в течение трех дней пройдут в крытом футбольном манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов».

Напомним, сборная команда работников ЖКХ стала чемпионом по мини-футболу в VI Спартакиаде трудящихся Республики Саха (Якутия) в июне этого года.

Чемпионы VI Спартакиады трудящихся РС (Я). Июнь, 2019 год

Спортсмены предприятия не первый раз принимают участие в состязаниях российского уровня. В прошлом году футбольная сборная ГУП «ЖКХ РС (Я)» стала пятой в соревнованиях за «Кубок Президента России» среди 16 сильнейших трудовых коллективов страны.

Перед отъездом команду напутствовали генеральный директор Виталий Чикачев и председатель объединенного профсоюза ГУП «ЖКХ РС (Я)» Сергей Анисимов.

Как отметил Виталий Чикачев, для выступления на спартакиаде команда напряженно тренировалась, но без отрыва от рабочего процесса: «Радует, что наши работники мотивированы на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом. Ежегодные зональные спартакиады работников предприятия этому доказательство. Персонал помимо производственных достижений, показывает хорошие результаты в спортивных состязаниях». Он пожелал ребятам достойного выступления, обойтись без травм и позитивного настроя.

Футбольный коллектив отрасли ЖКХ сформирован больше десяти лет назад. В его составе люди, которые любят и уважают спорт. Некоторые занимались футболом со школьных или студенческих лет. Коммунальщики являются неоднократными победителями и призерами городских и республиканских соревнований по мини-футболу.

Сборная по мини-футболу ГУП ЖКХ РС (Я)

В составе команды специалисты исполнительной дирекции, филиала «Коммунтеплосбыт», Среднеколымского и Усть-Алданского филиалов: Владимир Паренко, Андрей Иванов, Альберт Данилов, Алексей Дмитриев, Николай Саввин, Владимир Оросин, Родион Иванов и Павел Акакиев.