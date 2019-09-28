Работники ЖКХ почтили память выдающегося деятеля Якутии

В День государственности Республики Саха (Якутия) работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» почтили память выдающегося государственного и общественного деятеля, первого народного комиссара коммунального хозяйства Якутской АССР, первого инженера-энергетика с высшим образованием Анания Кононовича Андреева.

27 сентября на его родине в Жохсогонском наслеге Таттинского улуса в рамках ежегодной рабочей встречи директоров производственных филиалов состоялась торжественная церемония возложения цветов к его памятнику.

В селе Ытык-Кюель руководители предприятия, директора производственных филиалов и дочерних организаций, представители объединенного профсоюза вместе с главой Таттинского улуса Михаилом Соровым и жителями села приняли участие в торжественном митинге ко Дню государственности республики, возложив живые цветы к памятнику Платону Ойунскому, основоположнику якутской советской литературы и общественному деятелю.

Важно отметить, история отрасли жилищно-коммунального хозяйства Якутии, напрямую связанная с именем А.К. Андреева, насчитывает более ста лет. Сегодня большую работу по увековечиванию памяти Анания Андреева проводит ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Благодаря плодотворной работе администрации села Боробул, Таттинского улуса и филиала, объединенного профсоюза и руководства ГУП «ЖКХ РС (Я)» на территории Жохсогонского наслега в 2011 году открыт сквер его имени, а после мемориал. В 2015 году в селе Ытык-Кюель на базе филиала открыт музей ЖКХ, который носит его имя.

Для работников предприятия с этого времени стало традицией почитать память первого народного комиссара ЖКХ и энергетики ЯАССР на его родной земле. Еще одна добрая традиция – вручение именной стипендии лучшим студентам уроженцам Жохсогонского наслега. В этом году денежный подарок получила студентка-третьекурсница столичного вуза Юлия Гладкина.

Кроме того, в этот день труженикам и ветеранам отрасли ЖКХ первый заместитель генерального директора предприятия Юрий Сутемьев вручил благодарственные письма, почетные грамоты и знаки.

Ананий Кононович Андреев родился 23 сентября 1901 года в 1-ом Жохсогонском наслеге Таттинского района ЯАССР.

С 1920 года по 1938 год — член ВКП (б), ревкомовец.

В 1924 году получил высшее образование с квалификацией «инженера-энергетика».

В 1929-1931 годы – Председатель Совнаркома и ЯЦИК ЯАССР, первый нарком жилищно-коммунального хозяйства и энергетики ЯАССР, директор Якутской центральной электростанции, Председатель Якутского горисполкома.

Избирался делегатом XVI съезда ВКП (б), XIV съезда Всероссийского Совета народных депутатов.

Органами НКВД был репрессирован, сослан на десять лет в лагерь «Теплый Ключ», располагавшийся в Томпонском улусе, где в 1943 году был убит.