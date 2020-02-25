Работники ЖКХ – лучшие в строевой подготовке

Работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» 22 февраля в составе сборной команды от Рескома профсоюза работников жизнеобеспечения заняли первое место в смотре-конкурсе строевой подготовки «Песни Великой Победы».

Ежегодный смотр песни и строя ко Дню защитника Отечества среди молодёжных советов отраслевых профсоюзов и координационных советов организаций проводит Федерация профсоюзов Якутии. В этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в ВОВ.

Конкурс проходил в два этапа — демонстрация строевых навыков, разборка и сборка автомата Калашникова.

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По итогам мероприятия коллектив работников ЖКХ под командованием Иннокентия Васильева, начальника отдела эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения ГУП «ЖКХ РС (Я)», одержал победу среди девяти команд-участников.

Отметим, в этапе конкурса по разборке и сборке автомата ведущий специалист топливного управления предприятия Анатолий Парняков стал вторым.

