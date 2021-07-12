Работники ЖКХ и энергетики Якутии участвуют в тушении лесных пожаров

Работники коммунального комплекса и энергетики республики участвуют в тушении лесных пожаров. Об этом 12 июля было отмечено на планерном совещании Министерства ЖКХ и энергетики Якутии с ресурсоснабжающими предприятиями и учреждениями отрасли.

По информации главного инженера ПАО «Якутскэнерго» Игоря Шкурко, ведутся восстановительные работы на линии электропередач в Уст-Майском районе. Электроэнергия потребителям подается по временной схеме от дизельных электростанций. Отключенных потребителей нет. В Западной Якутии созданы дежурные пожарные дружины, которые мониторят очаги возгорания. На данный момент действующие пожары не угрожают линиям электропередач.

В течение выходных дней работники АО «Теплоэнергосервис» в количестве 36 человек и 8 единиц техники были задействованы в ликвидации лесного пожара вблизи села Терют Оймяконского района. На данный момент возгорания не угрожают селу.

Как сообщил генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, работники предприятия участвуют в тушении пожаров в семи районах республики. Всего задействовано 64 работника и 6 единиц техники.

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов выразил благодарность работникам, задействованных в ликвидации лесных пожаров.

«Выражаю благодарность всем работникам, задействованных в тушении лесных пожаров и оказании помощи муниципальным образованиям. Прошу организовать работу в части представления данных работников к ведомственным наградам от Министерства ЖКХ и энергетики», — отметил министр.

Также Вячеслав Емельянов поручил предприятиям провести ревизию производственно-технических материалов и страхового запаса топлива необходимых на случай ликвидации последствий лесных пожаров.

На контроле ведомства подготовка к отопительному сезону. В ГУП «ЖКХ РС (Я)» исполнение ремонтной программы составляет 33 %, общая готовность предприятия к осенне-зимнему периоду – 51 %. По завозу топливно-энергетических ресурсов: отгружено – 39 %, доставлено – 38 %. Ведется замещение угля с «Угольный разрез «Джебарики-Хая» на Зырянский угольный разрез в объеме 27,5 тыс тонн.

По линии АО «Теплоэнергия» выполнен ремонт тепловых сетей на 37 %, по сетям горячего водоснабжения – 12 %, холодного водоснабжения – 33 %, ремонт котлов – 69 %.

Фонд капитального ремонта РС (Я) заключил контракты на выполнение работ в 234 домах по 518 конструктивным элементам. На данный момент выполнен капитальный ремонт в 12 домах.