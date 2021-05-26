Работники здравоохранения против приказа Минздрава

Профсоюз работников здравоохранения Якутии: «Прокуратура республики должна дать правовую оценку приказу Минздрава РС(Я)»

За подписью председателя Якутского республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения РФ Людмилы Корниловой сегодня направлено письмо в прокуратуру РС(Я) с просьбой дать правовую оценку приказу Министерства здравоохранения РС(Я) «Об иммунизации работников медицинских организаций РС(Я) против коронавирусной инфекции COVID-19».

Основанием для обращения в Прокуратуру республики стали многочисленные обращения председателей первичных организаций, профсоюзного актива, работников медицинских организаций в адрес рескома профсоюза о соответствии данного приказа Трудовому кодексу РФ, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ.

«В приказе руководителям подведомственных Министерству здравоохранения республики медицинских организаций, расположенных на территории ГО «Город Якутск), ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ» предписано обеспечить иммунизацию всех работников против новой коронавирусной инфекции COVID-19 до 1 июня 2021 года; руководителям центральных районных больниц, расположенных в иных районах республики — до 1 июля 2021 года. Исключение предоставлено переболевшим COVID-19 лицам и включенным в Федеральный реестр больных COVID-19, но не сделано исключение для лиц, имеющих противопоказания к проведению вакцинации. Приказ обязывает руководителей медицинских организаций обеспечить отстранение от осуществления трудовой деятельности лиц, отказавшихся от иммунизации со 2 июня и со 2 июля 2021 года соответственно», — изложено в письме.

Также в письме рескома профсоюза отмечено, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача РС(Я) М.Е. Игнатьевой «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утверждается обязательность прохождения иммунизации против коронавирусной инфекции COVID-19 контингентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 г. №47н. Отсутствие профилактической прививки у лиц, относящихся к вышеприведенным контингентам, в соответствии со ст.5 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 №157-ФЗ влечет, в т.ч., отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

При этом в письме реском профсоюза обращает внимание, что имеется перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

«В связи с вышеизложенным, считаем отстранение от осуществления трудовой деятельности всех лиц, отказавшихся от иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, в т.ч. лиц, имеющих противопоказания к проведению вакцинации, не соответствующим Трудовому кодексу РФ, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации», — говорится в письме, адресованном в Прокуратуру РС(Я). Профсоюз попросил Прокуратуру республики дать правовую оценку приказу Минздрава РС(Я) и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.