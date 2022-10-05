Работники здравоохранения оказывают помощь мобилизованным членам профсоюза

От имени Якутской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ в телемарафоне «Все для Победы!», состоявшемся 4 октября на НВК Саха, принял участие заведующий отделом по социальной защите – технический инспектор труда цк профсоюза работников здравоохранения РФ Василий Брыжаха. Как сообщил профсоюзный лидер, в течение всего периода мобилизации реском профсоюза оказывает юридическую и правовую помощь для мобилизованных и членов их семей в вопросах оправданности их призыва. «Кроме того, реском профсоюза организовывал сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, в котором каждая первичная профсоюзная организация внесла свой вклад. На сегодняшний момент мобилизованных членов профсоюза из числа работников отрасли здравоохранения 19 человек, без учета добровольцев, отправившихся по контракту. От имени рескома профсоюза работников здравоохранения республики оказана материальная помощь мобилизованным в размере 30 тысяч рублей», — сообщил Василий Брыжаха.

«На основании Постановления Президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации от 22.09.2022 года за Якутским республиканским комитетом профсоюза работников здравоохранения прикреплен город Кировское ДНР . В связи с этим, Реском ведет переговоры с «контактным лицом» о виде помощи. На данные цели Реском профсоюза определил сумму в размере 250 тыс.рублей», — отметил в своем выступлении Брыжаха.