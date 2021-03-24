Работники Якутского хлебокомбината попросили защитить горожан от некачественной продукции

22 марта кандидат в мэры города Якутска Евгений Григорьев встретился с коллективом АО «Якутский хлебокомбинат».

В разговоре с работниками были затронуты темы строительства дорог, развития предпринимательства, увеличения мест в детсадах и школах, уличного освещения, развития окраин и пригородов, расселения ветхого жилого фонда. Были названы конкретные цифры и даты по решению проблемных вопросов. Отдельно обсудили ситуацию с мусорным полигоном, на котором недавно произошло серьезное возгорание.

«К настоящему моменту пожар ликвидирован, задымления больше нет, проведены большие работы по отсыпке и утрамбовке песком. Полигон вернулся в штатный режим работы, однако требуется принятие кардинальных решений — свалка работает с 60-х годов, там накоплено 2 млн. 700 тыс. кубов мусора на 32 гектарах. Она давно должна была остановить свою работу. Буду добиваться закрытия и начала рекультивации. Сегодня важнейшей задачей является включение рекультивации старого полигона в нацпроект «Экология», — отметил Евгений Григорьев.

Дорожная карта реализации проекта, как рассказал Григорьев, на сегодня выглядит следующим образом: на горе, рядом с ЯГРЭС-2, будет построена мусороперегрузочная станция. Строительство будет идти по концессионному соглашению с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. После ее запуска в эксплуатацию мусор из города будет свозиться на станцию, где из него будут отделяться горючие пластик и картон. Их переработают в брикеты, которые будут использоваться в качестве топлива в котельных. Остальные отходы после прессовки для уменьшения объема, отправятся на утилизацию на новый полигон на 27 км Вилюйского тракта.

Со своей стороны, хлебопеки задали кандидату ряд вопросов. Первый из них касался возможности уменьшить отток молодежи из Якутска.

«Мы должны повышать привлекательность города для молодежи. А для этого нужно решить вопрос с ценами на жилье, которые выросли примерно на 30% за два года. Теперь у нас квадратный метр жилья стоит в среднем 110 тысяч рублей за квадрат. А это стоимость новостройки в Мытищах или Королеве, в городах рядом с Москвой и где нет проблем с очередями в детсадах и загруженностью школ», — сказал Григорьев.

В этих условиях ключевое значение приобретает реализация программы по предоставлению молодым семьям жилья по льготной цене.

«У города есть механизмы для этого. Можно выделить застройщику бесплатную землю, а за это они предоставят молодым семьям квартиры по себестоимости — сейчас это около 70 тысяч за квадрат. Эти квартиры станут стимулом для новых семей остаться в Якутске. По роду деятельности, по образованию я знаю, как формируется цена на жилье в новостройках, и вижу какие механизмы есть, чтобы реализовать такую программу и сделать квадратные метры более доступным», — резюмировал он.

Работники хлебокомбината задавали вопросы по самым разным темам: по озеленению, про новые рабочие места, переселение из ветхого жилья и другие насущные проблемы.

Один из последних вопросов касался работы самого хлебокомбината: «Наше предприятие является одним важнейших в отрасли. Сейчас поставщиков хлеба становится очень много, в том числе производители не из Якутска. Есть ли какое-то регулирование в этой сфере, нет ли опасности засилья некачественного продукта?»

Евгений Григорьев заверил, что проблем со сбытом продукции у хлебокомбината в будущем не предвидится:

«Город стремительно растет, в прошлом году население выросло на 7 тысяч. Сейчас в Якутске проживает около 350 тысяч человек, а в ближайшие годы мы перешагнем 400 тысячный рубеж. Так что хлеба потребуется все больше и больше, спрос и сбыт будут. Что касается некачественного хлеба, во-первых, это пресекается контролирующими органами, а во-вторых, покупатель сам знает, какой хлеб вкуснее и полезнее. У вас разнообразный ассортимент, пользующийся заслуженной любовью горожан. Так что, хорошие перспективы развития есть и у города, и у вашего предприятия!»

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.