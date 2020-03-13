Работники «Водоканала» провели субботник в музее «Якутская ссылка»

Полноценное сотрудничество с учреждением предприятие начало в прошлом году. В мае 2019 года на территории музея – известного многим как «Романовка», работники АО «Водоканал» облагородили территорию и обустроили водоотвод во дворе. А сегодня сотрудники предприятия занялись уборкой снега.

По словам заведующей музеем «Якутская ссылка» Натальи ГОГОЛЕВОЙ прежнее руководство АО «Водоканал» оказывало помощь только в экстренных ситуациях, например, когда шло затопление территории музея. «Руководство в лице Анатолия КЫРДЖАГАСОВА охотно само идет навстречу, поддерживает, оказывает помощь», – поделилась заведующая.

Работники АО «Водоканал» всегда принимают активное участие в общественной жизни города и республики. При этом, как говорит генеральный директор предприятия Анатолий Кырджагасов, «обязаловкой» это не является, работники сами готовы откликнуться на призыв. Например, в прошлом году водоканальцы провели масштабную уборку берега реки Лены, дав старт всероссийской акции «Чистый берег» среди водоканалов страны. В конце лета прошёл субботник в лесном массиве городского парка, и это только часть акций, в которых принимают участие водоканальцы. «Вода является мощнейшим передатчиком информации и энергии, а значит работать с водой должны люди чистые духом и помыслами, чтобы положительная энергия попадала в наши квартиры, наши краны», — уверен Анатолий Кырджагасов. Он такжеотметил, что сохранение традиций и истории, передача этих знаний следующим поколениям является миссией каждого человека.

Отметим, что в этом году зданию дома-музея «Якутская ссылка» исполняется 140 лет. В связи с этим пройдет множество мероприятий, посвященных юбилейной дате.