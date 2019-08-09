09.08.2019
18:34
136Общество
Работники Водоканала подают пример жителям Якутска
Сотрудники предприятия вышли сегодня на субботник. Местом уборки стало излюбленное место отдыха горожан – Городской парк. Несколько десятков сотрудников АО «Водоканал» очистили территорию, граничащую с Якутским НИИ Туберкулеза. За час уборки удалось собрать 40 мешков с мусором. Так, своим личным примером работники показывают, что каждый житель Якутска может внести свой вклад в экологическое благополучие любимого города.
Для этого не нужны особые усилия. Надо просто не выбрасывать мусор в неположенных местах. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. А еще не надо быть равнодушными к своему родному городу, и тогда даже маленький пакет мусора, собранный во время прогулки, поможет сделать любимый Якутск чище.
Источник: АО «Водоканал»
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