Работники Вилюйского ЖКХ блеснули интеллектом

В Вилюйске 3 ноября состоялся интеллектуальный турнир «Мы едины», посвященный Дню народного единства. Организаторами выступили МКУ «Вилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная система имени И.М. Гоголева — Кындыл».

В «битве умов» приняли участие семь коллективов из детского сада «Алмазик», «Сахатранснефтегаза», магазина «Байдам», профессионально-педагогического колледжа, школы №2 и Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Команды показали визитку, презентацию о республике, соревновались в видеоигре и блице. По итогам всех этапов победителем игры стала команда филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», второе место у коллектива школы №2, третье — у педагогического колледжа.

В команде ЖКХ играли: главный экономист Наталья ХЕРТЕК, техник-программист Михаил СЕРГЕЕВ и директор Андрей ЛОБАШЕВ.