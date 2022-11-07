07.11.2022
12:57
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Общество

Работники Вилюйского ЖКХ блеснули интеллектом

В Вилюйске 3 ноября состоялся интеллектуальный турнир «Мы едины», посвященный Дню народного единства. Организаторами выступили МКУ «Вилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная система имени И.М. Гоголева — Кындыл».

В «битве умов» приняли участие семь коллективов из детского сада «Алмазик», «Сахатранснефтегаза», магазина «Байдам», профессионально-педагогического колледжа, школы №2 и Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Команды показали визитку, презентацию о республике, соревновались в видеоигре и блице. По итогам всех этапов победителем игры стала команда филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», второе место у коллектива школы №2, третье — у педагогического колледжа.

В команде ЖКХ играли: главный экономист Наталья ХЕРТЕК, техник-программист Михаил СЕРГЕЕВ и директор Андрей ЛОБАШЕВ.

«Мы впервые приняли участие в такой игре и показали отличный результат. Интересные вопросы, достойные соперники, азарт и сплоченная команда. Благодарим организаторов за увлекательное мероприятие», — отметил капитан команды Вилюйского ЖКХ Андрей Лобашев.

Фото: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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