Общество
Работники Вилюйского ЖКХ блеснули интеллектом
В Вилюйске 3 ноября состоялся интеллектуальный турнир «Мы едины», посвященный Дню народного единства. Организаторами выступили МКУ «Вилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная система имени И.М. Гоголева — Кындыл».
В «битве умов» приняли участие семь коллективов из детского сада «Алмазик», «Сахатранснефтегаза», магазина «Байдам», профессионально-педагогического колледжа, школы №2 и Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Команды показали визитку, презентацию о республике, соревновались в видеоигре и блице. По итогам всех этапов победителем игры стала команда филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», второе место у коллектива школы №2, третье — у педагогического колледжа.
В команде ЖКХ играли: главный экономист Наталья ХЕРТЕК, техник-программист Михаил СЕРГЕЕВ и директор Андрей ЛОБАШЕВ.
«Мы впервые приняли участие в такой игре и показали отличный результат. Интересные вопросы, достойные соперники, азарт и сплоченная команда. Благодарим организаторов за увлекательное мероприятие», — отметил капитан команды Вилюйского ЖКХ Андрей Лобашев.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий