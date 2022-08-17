Работники Верхоянского ЖКХ помогли землякам в заготовке сена

В минувшие выходные работники Верхоянского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» помогли сенокосчикам села Боронук в кормозаготовке. Коммунальщики вместе с другими жителями помогают в восстановительных и других работах в населенных пунктах района, пострадавших во время дождевого паводка.

К сенокосной кампании присоединились восемь сотрудников предприятия. В течение двух дней слаженная команда из ЖКХ помогла жителям Боронука заготовить 4 тонны сена, которым выделили участки недалеко от поселка Батагай.

«Сегодня все силы и средства направлены на скорейшее восстановление пострадавших населенных пунктов. Мы с радостью поддержали инициативу наших работников и профсоюза помочь жителям Боронука и внесли свой посильный вклад в обеспечение нормальной зимовки поголовью скота. В следующие выходные мы также готовы прийти на помощь», — сказал директор филиала Владимир Семенов.