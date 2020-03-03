Работники Усть-Алданского ЖКХ после возгорания оперативно восстановили работу котельной

В 19:30 сегодня, 3 марта 2020 года, в центральную диспетчерскую службу ГУП «ЖКХ РС (Я)» от диспетчера АДС Усть-Алданского филиала поступило сообщение о возгорании в котельной «СДК» участка Сасылыкан МО «Соттинский наслег».

Котельная в деревянном исполнении 2011 года постройки с двумя котлами на угле отапливает четыре социальных объекта: здания начальной школы, детского сада, сельского клуба, ФАП и один четырехквартирный жилой дом.

По информации специалистов ЦДС, возгорание полностью ликвидировано в 20:27, пострадавших нет, оборудование не пострадало. Причина пожара, виновники и ущерб устанавливаются. Работниками производственного участка ЖКХ проводится просушка оборудования, после аварийно-восстановительных работ планируется запустить объект. Обстановка под контролем. О времени запуска котельной будет сообщено.

Дополнение по состоянию на 22:51, 3 марта 2020 г.:

Работники Усть-Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в 22:40 запустили в работу котельную «СДК» участка Сасылыкан Соттинского наслега, пострадавшую в результате возгорания.