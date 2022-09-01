Работники салона связи присвоили 800 тысяч рублей

В Якутии будут судить работников салона связи за присвоение денег и имущества на 800 тысяч рублей

В Республике Саха(Якутия) следователями отдела МВД России по Олёкминскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению троих работников салона связи в присвоении денежных средств и имущества организации.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники, находясь в офисе продаж, заблокировали входную дверь помещения и закрыли обзоры камер видеонаблюдения жевательной резинкой. После этого похитили с витрин торгового зала и из подсобного помещения 13 смартфонов и комплектующие к ним: зарядные устройства, наушники, внешние аккумуляторы, портативную колонку, карты памяти, защитные стёкла, кабели, чехлы на общую сумму более 210 тысяч рублей.

Кроме того, в период с декабря 2021 по февраль 2022 года они осуществили более 80 переводов денег с помощью служебной программы на свои абонентские номера и на счета электронных кошельков, а также брали из кассы вырученные наличные. Общая сумма ущерба, причинённого организации, составила около 800 тысяч рублей.

Обвиняемые признали свою вину и рассказали, что деньги они тратили по своему усмотрению: на приобретение одежды, продуктов питания и спиртных напитков, а также развлечения и походы в кафе. Один из них спустил деньги на онлайн-игру в жанре королевской битвы, другой приобрёл пневматический пистолет и радиоуправляемые машинки. Похищенные телефоны молодые люди преподнесли в качестве подарков на Новый год своим родственникам и знакомым, оставив себе для пользования несколько устройств.

В ходе обысковых мероприятий большая часть похищенного изъята и будет возвращена собственнику.

В настоящее время уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.