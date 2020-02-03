Работники народного образования и науки Якутии избрали профсоюзного лидера

Наступивший год отчетно-выборных конференций в профсоюзах Якутии сегодня открыла XXIX отчетно-выборная конференция профсоюза работников народного образования и науки, в работе которой приняли участие 92 делегата. Отчет о работе рескома за период с февраля 2015 по январь 2020 года представила профсоюзный лидер работников отрасли образования республики Янина ЩЕПАНСКАЯ. В докладе, где Янина Станиславовна подробно рассказала о достигнутых результатах в вопросах развития социального партнерства, усиления внимания к вопросам правозащитной работы, охраны труда, повышения правовой культуры работников, работы с молодежью, а также взаимодействия и представительства в органах законодательной и исполнительной власти республики и местного самоуправления.

«Особое внимание уделялось вопросам заработной платы», — подчеркнула Янина Щепанская.

Так, как отметила профсоюзный лидер, в 2019 году в отрасли образования были повышены оклады работников. В 2018 году после обращения в Конституционный суд республики были повышены ежемесячные выплаты по льготам на коммунальные услуги педработникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках и установлены с 1100 рублей до 1200 как на федеральном уровне. В 2019 году реском стал инициатором начала действий профсоюзов бюджетных отраслей республики при поддержке Федерации профсоюзов республики, а затем и народных депутатов против массового сокращения штатных единиц, работников в отраслях образования, здравоохранения, культуры. В результате проведенной работы было отменено постановление правительства республики № 202 «Об оптимизации сети учреждений в бюджетных отраслях».

В отчетном периоде рескомом постоянно проводился мониторинг таких важных вопросов как своевременная выплата зарплаты работникам, предоставление им льгот по коммунальным услугам, проезда в отпуск, прохождения и оплаты медосмотра, ситуации с введением аутсорсинга.

Среди недостатков в работе рескома Янина Щепанская назвала недостаточный контроль за выполнением соглашений, коллективных договоров.

«Также требует улучшения работа по охране труда, комиссий и уполномоченных, обучению профсоюзного актива, особое внимание следует обратить на информационную работу, постоянную и с использованием всех форм и методов для ее проведения, увеличения на эту статью средств профбюджетов всех уровней», — сообщила Янина Щепанская.

Среди предстоящих задач работы профсоюзный лидер назвала работу на всех уровнях социального партнерства, направленную на повышение его эффективности, добиваться включения мер социальной поддержки работников сферы образования в региональные, территориальные соглашения и коллективные договоры.

«Также рескому профсоюза предстоит работа по изучению вопросов реализации права педработников на повышение квалификации, методической поддержки, введения новой модели аттестации педработников, устранения избыточной отчетности педагогов и др.», — отметила Янина Щепанская.

В работе отчетно-выборной приняли участие министр образования республики Владимир ЕГОРОВ, первый заместитель министра Михаил ПРИСЯЖНЫЙ, заместитель председателя Ил Тумэн Антонина ГРИГОРЬЕВА и председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай ДЕГТЯРЕВ.

Министр образования Владимир Егоров обратился к профсоюзным активистам со словами благодарности за неравнодушие и активную жизненную позицию.

«Наши отношения с рескомом профсоюза гладкими назвать нельзя, но мы всегда ведем конструктивный диалог», — отметил министр. «В течение прошлого года в отрасли решали острую ситуацию, возникшую в связи с процессами, которые мы назвали оптимизацией, упорядочением. Профсоюзы достаточно активно выразили свою позицию, после чего в министерстве была создана большая рабочая группа, которая рассматривала ситуацию каждой отдельно взятой школы, учитывалось каждое замечание, был пересмотрен первый вариант модельных штатных расписаний. На сегодня, считаю, что мы достигли определенного понимания и продолжаем совместную работу», — сказал Владимир Егоров.

Также министр сообщил о проектах, которые будут реализованы для развития отрасли образования и выразил уверенность в активном подключении профсоюзных активистов, информировании своих коллег на местах.

Народный депутат Антонина Григорьева в своем выступлении отметила, что реском профсоюза работников народного образования и науки ассоциируется с такими понятиями, как стабильность и опыт.

«За годы работы в парламенте тесно общаюсь со многими профсоюзными активистами отрасли образования, которые смело вносят свои предложения на наших совместных круглых столах, совещаниях и действительно всей душой болеют за общее дело. Примечательно, что среди многих принятых решений на уровне парламента, правительства республики есть и те предложения, проекты, которые вносятся профсоюзными активистами. Желаю нам дальнейшего конструктивного взаимодействия, чтобы приумножить наш совместный опыт социального партнерства», — обратилась Антонина Григорьева к делегатам конференции.

В ходе отчетно-выборной конференции свою оценку работе рескома дали делегаты, которые также озвучили острые вопросы, часто поднимаемые в трудовых коллективах. Среди них – вопросы оплаты отдельного проезда детей к месту отдыха, своевременной оплаты компенсации за коммунальные услуги, возврата прежнего пенсионного возраста, низкой зарплаты работников управлений образования, дифференциации оплаты труда, а также вопросы повышения статуса учителя, защиты прав учителей.

Председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев в своем выступлении отметил активную работу рескома профсоюза в деле защиты работников отрасли, подчеркнув грамотный подход в работе в рамках социального партнерства.

«Все вопросы, поднимаемые вами, мы подробно обсуждаем с руководством рескома, потому прозвучавшие сегодня ваши предложения и вопросы нам знакомы, многие из них находятся на стадии проработки на разных уровнях органов власти. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность от имени Федерации профсоюзов республики за активную работу в проведении мониторинга в условиях внедрения модельных штатных расписаний. Своими согласованными, оперативными действиями мы вместе с вами смогли добиться пересмотра этих действий», — обратился Николай Дегтярев к профсоюзным активистам.

Большинством голосов делегатов XXIX отчетно-выборной конференции на должность председателя рескома профсоюза работников народного образования и науки вновь избрана Янина Станиславовна Щепанская.