Работники мэрии оштрафованы за прокрастинацию

Прокуратура Олекминского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации МО «Город Олекминск»

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» двумя специалистами администрации не рассмотрено обращение местной жительницы по вопросам ликвидации несанкционированной свалки, а также очистки канав для отведения сточных вод. Письменный ответ в установленный срок ей не направлен.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес главы городского поселения представление, а также возбудила в отношении виновных лиц административные производства по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения административных материалов им назначены наказания в виде штрафов в сумме 5 тыс. руб. каждому. Представление прокурора находится на рассмотрении и контроле.