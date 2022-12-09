Работники Мегино-Кангаласского ЖКХ основали сквер матери

В селе Сымах Мегино-Кангаласского улуса 8 декабря, в день 101-летия Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова, открыт сквер матери. Сквер введен по инициативе работников Сымахского производственного участка Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и посвящен его матери — Прасковье Константиновне Березкиной (Поповой).

Строительство сквера начато в прошлом году силами работников участка ЖКХ под руководством начальника Якова Романова. Он состоит из нескольких зон — увековечивания имен матерей-героинь, выдающихся женщин Батаринского наслега и памятника матери с ребенком, автором которого является Дьулустан Марков.

«Создание сквера матери — это дань уважения всем матерям, которые выстояли и внесли свой посильный вклад в Великую Победу. Он символизирует любовь народа к матерям. Данный проект реализован при поддержке руководства и профсоюза нашего филиала. Работники ЖКХ, занятые на ответственной работе по обеспечению населения теплом, приложили все свои силы, знания и умения при его возведении», — поделился начальник Сымахского участка Яков Романов.

Над созданием сквера из филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» работали: Матвей Баишев, Федот Захаров, Егор М. Баишев, Семен Шергин, Анатолий Васильев, Егор Р. Баишев, Александр Холмогоров, Афанасий Баишев, Юрий Винокуров, Петр Григорьев, Иван Баишев и Сергей Баишев.