Работники культуры удостоены госнаград
Накануне Дня республики в Зале республики Дома правительства №1 были вручены государственные награды. Ил Дархан Айсен Николаев наградил якутян за выдающиеся достижения в самых разных областях и сферах социально-экономического развития республики. В числе награжденных — деятели культуры Якутии.
Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» присуждено артистке-вокалистке Государственного театра оперы и балета РС (Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона Айталине Афанасьевой-Адамовой.
Почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоились художественный руководитель Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Любовь Никитина и директор Театра юного зрителя Матрена Павлова.
Почётного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» удостоился председатель республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)» Афанасий Романов.
Государственной премией Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского за 2020 год награждена председатель правления Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии» Наталья Харлампьева.
Как сообщает официальный портал sakha.gov.ru обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Айсен Николаев отметил, что каждый из них по праву является последователем идей, которые 99 лет назад воплотились в автономию республики. Развитие человеческого капитала, культурных и духовных ценностей народов многонациональной Якутии стали основой для экономического роста, расцвета образования, науки, культуры и, конечно, нового качества жизни людей.
«В любых, даже в самых трудных испытаниях, якутяне не теряют силы духа и выдержку, проявляя взаимовыручку и солидарность. Сегодня мы как никогда ясно понимаем, как ценна человеческая жизнь, как важно создавать наилучшие условия для каждого человека, для его благополучия и счастья. В этом году мы заложим основы для коренного поворота в укреплении общественного здоровья, а достижению всех целей будет посвящено Десятилетие здоровья», — отметил глава республики.
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