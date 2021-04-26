26.04.2021
17:53
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Культура

Работники культуры удостоены госнаград

Накануне Дня республики в Зале республики Дома правительства №1 были вручены государственные награды. Ил Дархан Айсен Николаев наградил якутян за выдающиеся достижения в самых разных областях и сферах социально-экономического развития республики. В числе награжденных — деятели культуры Якутии.

Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» присуждено артистке-вокалистке Государственного театра оперы и балета РС (Я) им. Д.К.  Сивцева-Суорун Омоллоона Айталине Афанасьевой-Адамовой. 

Почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоились художественный руководитель Государственного театра коренных малочисленных народов Севера Любовь Никитина и директор Театра юного зрителя Матрена Павлова.

Почётного звания «Заслуженный художник Российской Федерации» удостоился председатель республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)» Афанасий Романов.

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Государственной премией Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского за 2020 год награждена председатель правления Якутской республиканской общественной организации «Союз писателей Якутии» Наталья Харлампьева.

Как сообщает официальный портал sakha.gov.ru обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Айсен Николаев отметил, что каждый из них по праву является последователем идей, которые 99 лет назад воплотились в автономию республики. Развитие человеческого капитала, культурных и духовных ценностей народов многонациональной Якутии стали основой для экономического роста, расцвета образования, науки, культуры и, конечно, нового качества жизни людей. 

«В любых, даже в самых трудных испытаниях, якутяне не теряют силы духа и выдержку, проявляя взаимовыручку и солидарность. Сегодня мы как никогда ясно понимаем, как ценна человеческая жизнь, как важно создавать наилучшие условия для каждого человека, для его благополучия и счастья. В этом году мы заложим основы для коренного поворота в укреплении общественного здоровья, а достижению всех целей будет посвящено Десятилетие здоровья», — отметил глава республики.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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