Работники ГУП ЖКХ Якутии поздравили ветеранов

Накануне 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» поздравили ветеранов села Маган и города Вилюйска.

Представители от предприятия вместе со специалистами администрации села Маган навестили ветеранов тыла Марию Петровну Гаврильеву и Семена Егоровича Охлопкова. Они поблагодарили их за победу и вручили продуктовые наборы.

Чествовать ветеранов накануне 9 Мая – добрая традиция работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» из всех филиалов и дочерних обществ. В Вилюйском филиале поздравили с наступающим праздником тружеников тыла и детей войны, которые работали многие годы в предприятии и отрасли. От имени коллектива председатель профсоюза Евдокия Сергеева навестила Декабря Янсуловича Алексеева, Николая Никитича Тимофеева, Глюка Никифоровича Жирохова, Айуола Михайловича Иванова, Иннокентия Семеновича Афанасьева, вручила им продуктовые наборы и полезные подарки.

«Этот праздник навсегда останется в наших сердцах как символ великого подвига, героизма и исключительного мужества. Мы рады поздравить дорогих ветеранов с наступающим Днем Великой Победы. Пусть этот светлый праздник принесет только радость и хорошее настроение. Желаем крепкого здоровья, хорошего самочувствия, активного долголетия, мира, добра, счастья и благополучия», – отметили сотрудники предприятия.