Работники ГУП ЖКХ РС (Я) приняли участие в акции «Сад памяти»

Коллектив ГУП «ЖКХ РС (Я)» принял участие в международной акции «Сад памяти», прошедшей 20 мая в Якутске. Работники ЖКХ вместе со сторонниками Партии «Единая Россия» из других организаций и учреждений города высадили саженцы сосны и березы в Парке Победы.

Масштабное экологическое мероприятие в память о павших героях в годы Великой Отечественной войны организовано движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология». В Якутии организатором является Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства при поддержке партии «Единая Россия» и Совета Сторонников Партии «Единая Россия».

— Мы рады поддержать такую благородную акцию, внести свой вклад в озеленение нашего города и почтить память героев, погибших в Великой Отечественной войне. Надеемся, что саженцы благополучно приживутся и освоятся на новом месте. А в будущем зеленая аллея в Парке Победы будет радовать горожан, — отметили участники от ГУП «ЖКХ РС (Я)».