Работники ГУП ЖКХ поправляют здоровье при поддержке профсоюза

Работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» поправляют здоровье и отдыхают в санаторно-курортных учреждениях России по линии профсоюза.

Сохранение здоровья работников остается приоритетным направлением в деятельности Объединенной территориальной профсоюзной организации ГУП «ЖКХ РС (Я)». Программа оздоровления сотрудников, состоящих в профсоюзе, реализуется c прошлого года и будет продолжена.

С марта по май на санаторно-курортное лечение в Белокуриху, Ессентуки, Сочи, в Калининградскую и Новосибирскую области выезжали восемь работников из Амгинского и Мегино-Кангаласского филиалов, Дирекции строящихся объектов, Коммунтеплосбыта и дочернего общества «СахаСпецТранс».

В июне в лучшие здравницы страны направятся работники из участка «Заречный», из Верхневилюйского, Горного, Среднеколымского, Жиганского, Кобяйского и Олекминского филиалов.

Отмечено, что санаторно-курортная путевка включает в себя проживание, питание и лечение в зависимости от профиля заболевания. Профсоюз оказывает помощь будущим отдыхающим в оформлении путевок и санаторно-курортных карт, выборе санатория и приобретении авиабилетов.

«Финансирование санаторно-курортного лечения производится из членских профсоюзных взносов. До конца года запланировано направить на отдых и лечение еще 30 работников, состоящих в профсоюзе. Основной поток получит санаторно-курортное лечение в августе и сентябре», — сообщил председатель объединенного профсоюза предприятия Михаил Никулин.