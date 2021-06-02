Работники ГУП ЖКХ поправили здоровье в санаториях

В эти дни из лечебно-профилактических санаториев Черноморского побережья вернулись работники ГУП «ЖКХ РС (Я)», чья работа связана с вредными и тяжелыми условиями труда.

По результатам медицинских осмотров 30 работников из Верхневилюйского, Нюрбинского, Чурапчинского, Сунтарского, Амгинского, Олекминского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского филиалов отдохнули и поправили здоровье в санаториях Сочи, Анапы и Алушты.

Вчера, 1 июня, в учреждения лечебного отдыха вылетела вторая группа сотрудников из 24 человек предпенсионного возраста и занятых во вредных и тяжелых условиях труда. Коммунальщики Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Кобяйского, Чурапчинского, Таттинского и Верхнеколымского филиалов, «Коммунтеплосбыта» и «Коммукомплектации» получили оздоровительные путевки в санатории Краснодарского края и Крыма.

Здоровье работников было и остается приоритетным направлением в деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)». По информации специалистов управления производственного контроля и охраны труда, программа оздоровления работников реализуется согласно коллективному договору с 2011 года. Финансирование таких мероприятий производится из возвратных средств Фонда социального страхования, куда предприятие ежегодно отчисляет денежные средства, застраховав работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.