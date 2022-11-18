18.11.2022
12:15
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Общество

Работники ГУП ЖКХ помогают семьям мобилизованных коллег

В минувшие выходные коллектив Горного филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» оказал поддержку семьям мобилизованных коллег, заготовив для них лед. Специалисты аварийно-восстановительной бригады и административно-управленческого подразделения филиала заготовили необходимые запасы льда на осенне-зимне-весенний период для каждой семьи. Затем доставили его до адресатов.

Ранее сотрудники предприятия позаботились о семье сварщика аварийно-восстановительной бригады. Он в числе первых мобилизованных отправился на защиту страны, вступив в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Инициативная группа в составе Руслана ШЕСТАКОВА, Мичила АНТОНОВА, Егора ПЕТРОВА, Сергея ПАВЛОВА, Дьулустана АЛЕКСАНДРОВА и Артура АНДРЕЕВА установила септик для благоустройства их дома.

«Из нашего филиала в зону проведения специальной военной операции направились четыре работника. Мы постоянно поддерживаем связь с их семьями, оказываем требуемую помощь. В коллективе организован сбор денег. Часть собранных средств передана в продуктовые магазины для открытия счетов для семей военнослужащих», — прокомментировал директор филиала Семен КОЛЕСОВ.

Фото: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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