Работники ГУП ЖКХ помогают семьям мобилизованных коллег

В минувшие выходные коллектив Горного филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» оказал поддержку семьям мобилизованных коллег, заготовив для них лед. Специалисты аварийно-восстановительной бригады и административно-управленческого подразделения филиала заготовили необходимые запасы льда на осенне-зимне-весенний период для каждой семьи. Затем доставили его до адресатов.

Ранее сотрудники предприятия позаботились о семье сварщика аварийно-восстановительной бригады. Он в числе первых мобилизованных отправился на защиту страны, вступив в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Инициативная группа в составе Руслана ШЕСТАКОВА, Мичила АНТОНОВА, Егора ПЕТРОВА, Сергея ПАВЛОВА, Дьулустана АЛЕКСАНДРОВА и Артура АНДРЕЕВА установила септик для благоустройства их дома.