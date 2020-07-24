Работники депутата-предпринимателя возмущены инсинуациями в СМИ

Сахапарламент.ру сегодня разместил статью «Выражаем поддержку Руслану Федотову». Это резонанс на вчерашние публикации на сайтах, посвященные решению суда по нашумевшей истории с убийством племянника народного депутата. Публикуем статью с Сахапарламент.ру без изменений.

В эти дни по республике распространилась недостоверная информация, порочащая честь и имя народного депутата РС(Я), известного в Якутии мецената Руслана Еремеевича Федотова.

В сообщении говорилось о том, что, якобы, парламентарий осужден и получил три года условно. Позже редактор сайта News.Ykt.ru Антон Жондоров сообщил, что ошибка допущена дежурным информационного ресурса из-за непонятного релиза от Верховного суда РС (Я).

Работники индивидуального предприятия Федотова выразили свое возмущение.

Предприятия Руслана Федотова — одни из крупных поставщиков сельскохозяйственной техники, строительных материалов и хозяйственных товаров в республике. Словом, сейчас у них самая «горячая» пора. Мы связались с офисом компании и помощник депутата рассказал парламентской газете:

— В данное время наше предприятие работает в режиме летних полевых и сезонных работ, как и все сельчане в Якутии. Началась сенокосная страда, большое внимание уделяется техническому оснащению. В этом году сенокосная кампания началась раньше обычного. Так что с начала июня в наших магазинах прибавилось покупателей.

В марте, как вы знаете, из-за коронавируса республика приняла ограничительные меры. Бизнес сильно пострадал. Но наш руководитель не уволил ни одного своего сотрудника, более того, принял новых. Недавно наша команда посетила вилюйскую группу улусов для реализации товаров по предварительным заявкам сельских товаропроизводителей, конечно же, с соблюдением всех санитарных норм, побывали в Вилюйске и Сунтаре. В этом году мы привезли около 800 единиц сельхозтехники, из них уже продано свыше 600. Спрос большой, цены доступные, налажен сервис.

Кроме того, хотелось бы отметить, что Руслан Еремеевич, как социально ответственный предприниматель, шефствует над крестьянским хозяйством в родном селе, в местности «Лээги», где содержит порядка 80 крупного рогатого скота и 160 лошадей. Это хозяйство обеспечивает многих селян работой и свежей сельхозпродукцией.

Мы выражаем поддержку Руслану Федотову не только потому, что он наш руководитель, а потому что уважаем его как человека, который является для нас примером трудолюбия и ответственности перед людьми.