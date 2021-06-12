Работники АО «ЖДЯ» отметили День России

Вчера, 11 июня, сотрудники АО «АК «ЖДЯ» торжественно отметили один из самых государственных и патриотичных праздников страны – День России.

На территории управления компании с отчетным концертом выступил уже полюбившийся жителям Алданского района ансамбль «Железные дороги Якутии». Примечательно, что состав ансамбля расширяется. Впервые демонстрировали свой вокальный талант ведущий экономист планово-экономического отдела Мирослава Игнатьева и специалист отдела кадров Магдич Светлана. Также в состав ансамбля «Железные дороги Якутии» была приглашена Дина Блохина, супруга начальника службы транспортного обслуживания и логистики Александра Сафронова. На концерте звучали песни о России и единстве нашего патриотичного народа. Зрителями стали сотрудники компании и их дети, посещающие творческую смену «ЖДЯШКИ», организованную в культурном центре компании. Триколор из воздушных шаров в руках зрителей олицетворил нашу сплоченность, патриотизм и гордость за наше государство! Главная сила России – это люди и их единство!