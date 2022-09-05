Работникам ЖКХ предложили разрешить жить в подсобных помещениях многоэтажек

Легализовать проживание работников ЖКХ в подсобных помещениях многоэтажек предлагают представители отрасли. Это может снизить дефицит персонала в ЖКХ, который сейчас доходит до 50%.

Товарищества собственников жилья и другие управляющие организации столкнулись с дефицитом сотрудников рабочих специальностей, особенно остро эта проблема стоит в крупных городах, отмечает Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Решением вопроса могло бы стать повышение зарплат, но жители обычно не согласны на увеличение квартплаты. Выходом из ситуации может стать возможность предоставления работникам ЖКХ временного проживания в нежилых помещениях, относящихся к общему имуществу дома, считает президент АКОН Никита Чулочников.

Фактически ТСЖ и УК зачастую разрешают дворникам и уборщицам жить в подвалах и подсобках и сейчас, однако это противоречит Закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Закон запрещает предоставлять нежилые помещения для постоянного или временного проживания. Поэтому, если подобные случаи обнаруживают надзорные органы, то управляющей организации грозят штрафы.

Тем не менее такая практика имеет глубокие исторические корни, еще со времен Российской империи и СССР. АКОН обратилась с письмом в правительство с просьбой изменить закон о санэпидблагополучии. Это позволит управляющим организациям привлекать рабочих с периферии своих регионов, отмечают в ассоциации.