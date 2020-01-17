Работникам типографии в Якутии не платили зарплату

Прокуратура города Мирного провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью ООО «Мирнинская городская типография» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 18 работниками в сумме более 3 млн.рубл.

В целях защиты прав граждан прокуратура города внесла в адрес руководителя организации представление, а также возбудила в отношении него и юридического лица административные производства по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.