30.08.2022
12:55
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Якутия

Работникам ГУП ЖКХ РС (Я) из Верхоянского и Кобяйского районов оказана материальная помощь

Свыше 2,7 млн рублей доведено до сотрудников Верхоянского и Кобяйского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)», пострадавших в результате сильнейшего дождевого паводка уходящим летом.

«За счет средств предприятия 69 работникам из Верхоянского и 3 работникам из Кобяйского филиалов перечислено в сумме 1,57 млн рублей. От Объединенной территориальной профсоюзной организации 51 члену профсоюза направлено 1,14 млн рублей», — проинформировал председатель объединенного профсоюза ГУП «ЖКХ РС (Я)» Михаил Никулин.

Кроме того, в целях оказания помощи пострадавшим от наводнения в предприятии продолжается сбор денежных средств от филиалов и подразделений. Их распределят среди потерпевших убытки работников, на сегодня собрано 325 тыс. рублей.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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