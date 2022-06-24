Работникам бюджетной сферы заработная плата будет повышена в два этапа

Правительством республики будет увеличен фонд оплаты труда относительно 12 целевых категорий работников бюджетной сферы. Так, произойдет повышение на 15,1% врачам и работникам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) образование; на 5,3% — педагогам дошкольного образования; на 5,0% — социальным работникам и работникам культуры; на 3,8% — педагогам общего образования; на 3,6% — педагогам дополнительного образования, педагогам, оказывающим услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям высшего профобразования, научным сотрудникам, среднему и младшему медицинскому персоналу.

При этом Федерацией профсоюзов республики в связи серьезным ростом инфляции, было внесено предложение о необходимости проведения дополнительного повышения оплаты труда «целевых» категорий работников бюджетной. Правительством учтено мнение профсоюзов и принято решение о повышении оплат труда «целевых» категорий работников бюджетной сферы в 2 этапа — с учетом утвержденного прогнозного показателя «Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц» на 2022 год, а также по итогам уточнения среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2022 год.

Отметим, основные задачи Концепции в области политики оплаты труда на период до 2024 года — это обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных (муниципальных) услуг, поддержание достигнутого уровня заработной платы по отдельным «указным» категориям работников бюджетной сферы, обеспечение минимального размера оплаты труда в республике и обеспечение объективной дифференциации в оплате труда работников в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества затраченного труда. При этом должна быть обеспечена более тесная взаимосвязь между оплатой труда и результативностью работы, повышением качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг.