Работник Усть-Янской почты обвиняется в присвоении более 800 тысяч рублей

Прокуратура Усть-Янского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность в одном из почтовых отделений, будучи материально-ответственным лицом, в течение длительного периода времени систематически совершал хищения денежных средств, при совершении кассовых операций. В общей сложности сумма похищенных средств составила более 800 тысяч рублей.

Факт хищения денежных средств выявлен в ходе ревизии проведенной вышестоящим отделением почтовой связи.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.