Работник почтовой службы присвоил пенсии умершего гражданина

В Кобяйском районе вынесен приговор работнику отделения почтовой службы, обвиняемой в присвоении пенсии умершего гражданина

Прокуратура Кобяйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего работника отделения почтовой связи. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что подсудимая, работая в отделении почтовой связи, находясь на своем рабочем месте, достоверно зная, что получатель пенсии умер, присвоила денежные средства в сумме около 25 000 рублей, поступившие в почтовое отделение из Пенсионного фонда для выплаты пенсии данному гражданину, введя в программу сведения о выплате средств.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, признания подсудимой своей вины, раскаяния в содеянном, возмещения причиненного ущерба в полном объеме приговорил ее к штрафу в размере 50 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.