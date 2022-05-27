Работник отделения почтовой связи тайно унесла посылку, подменив ее содержимое на бутылки с водой

В Усть-Майском районе в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего работника отделения почтовой связи по факту хищения чужого имущества путем обмана

Прокурор Усть-Майского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Установлено, что обвиняемая заказала через интернет-магазин косметические средства на общую сумму около 10 тыс. руб.

Далее, в декабре 2021 года, являясь работником отделения почтовой связи п. Усть-Мая после поступления посылки тайно унесла ее с собой, где подменила содержимое на бутылки с водой. На следующий день посылка с подмененным содержимым ею помещена в подсобное помещение почты, впоследствии не выкуплена и возвращена адресату.

Факт подмены посылки был выявлен в ходе проведения служебной проверки сотрудниками АО «Почта России».

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.