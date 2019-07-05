Работник автосервиса проявил излишнее рвение

За что и поплатился.

В дежурную часть отдела МВД России по Ленскому району обратилась жительница г. Ленск с заявлением о том, что неизвестный похитил со двора ее дома автомобиль.

Выехавшими на место происшествия участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый, им оказался 17-летний студент одного из образовательных учреждений района.

Выяснилось, что подозреваемый подрабатывает в одном из автосервисов города. В день происшествия подозреваемый узнал, что потерпевшей нет дома. Попросив своего знакомого, злоумышленник приехал и отбуксировал чужой автомобиль на территорию автосервиса, где он и работает. Причиной инцидента стал финансовый конфликт. Автомобиль изъят и возвращен владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство», санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.