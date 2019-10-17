Работе с одаренными детьми – пристальное внимание

17 октября учителя республики приняли участие в Международной конференции – семинаре для педагогов, проводимой в рамках в рамках Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей (Asia-Pacific Conference of Young Scientists) и II Якутской международной конференции-конкурса юных исследователей. Основным организатором конференции педагогов выступил Институт развития образования и повышения квалификации им. С. Н. Донского-II.

Работу конференции открыла приветственным словом и с докладом директор ИРО и ПК, д.п.н., Г.И. АЛЕКСЕЕВА. В своем докладе «Развитие профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными детьми» Галина Ивановна подчеркнула архиважность работы педагогов с одаренными детьми, подробно остановилась на содержательной, системной и многоплановой работе, проводимой сотрудниками института в области работы с мотивированными школьниками.

В докладе были отмечены проекты кафедр института, такие, как общереспубликанский «Математический праздник» для школьников, проекты «Английский для всех», «Летние международные лагеря», олимпиада «ЯРА» (якутский, русский-английский) и др.

На протяжении нескольких лет институт является партнером и единственной площадкой в республике для проведения очных заключительных туров престижных рейтинговых общероссийских олимпиад «Турнир Ломоносова», «Высшая проба». Очень популярными и востребованными являются кружки по развивающей и олимпиадной математике, проводимые в функционирующем при институте «Математическом Центре». Известны также в республике и пользуются спросом у школьников и родителей зимние и весенние «Малые школы ИРО и ПК», уделяется должное внимание и исследовательской работе школьников.

Сотрудники Института являются научными руководителями и консультантами проектных, исследовательских работ школьников, организуются научные экспедиции с учащимися. К примеру, исследовательская работа ученицы Якутского городского лицея Г. ВЛАДИМИРОВОЙ, ныне студентки Высшей школы экономики, выполненная под научным руководством заведующей кафедрой физико-математического образования ИРОиПК, к.п.н. М.И. БАИШЕВОЙ и учителем математики С.Д. ЧЕЧЕБУТОВОЙ стала победителем Всероссийского конкурса «Шаг в будущее», была представлена на состязании молодых ученых Европейского Союза в г. Брюссель (Бельгия). Галина одной из трех молодых исследователей РФ вошла в национальную команду России.

На конференции также были представлены доклады и выступления иностранных гостей – руководителей международных делегаций – участников Азиатско-Тихоокеанской конференции молодых исследователей. Перед участниками конференции-семинара выступили представители Малайзии, Филиппин, Словении, Таиланда и др. Ими были представлены интересные презентации об опыте организации исследовательской работы со школьниками, о реализации в их странах STEAM-образования, проблемы познавательной инициативы.

Также докладчиками выступили и педагоги республики, занимающиеся научно-исследовательской работой со школьниками. Отрадно отметить, что директор Майинского лицея Т.С. ПОПОВА и учитель Бердигестяхской гимназии Н.Н. ТИМОФЕЕВА представили свои доклады на английском языке.

Вторая часть работы конференции–семинара для педагогов началась с постерной выставки педагогов – слушателей курсов повышения квалификации кафедр ИРОиПК. Участники в формате «openspace» поделились практикой ведения исследовательских и проектных работ. К слову, курсы повышения квалификации для педагогов республики проходят в институте по проблеме «Формы и методы работы с одаренными детьми (исследовательские работы со школьниками)». На участие в курсах подали заявки около 100 учителей математики, физики, биологии, химии, английского языка, информатики, начальных классов и других общеобразовательных предметов.

Работу конференции посетил министр образования и науки РС(Я) В.А. ЕГОРОВ. Свой доклад Владимир Анатольевич начал с истории физико-математического олимпиадного движения в Якутии, с имени Народного Учителя СССР, инноватора олимпиадного движения М.А. Алексеева.

18 сентября конференция продолжит свою работу.