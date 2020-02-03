Работать есть над чем: Детская инфекционная подвела итоги года

Что удалось сделать за прошлый год, что следует продолжить в этом, на что обратить особое внимание – эти вопросы обсудил на первом заседании Медицинского совета в году 2020 коллектив Детской инфекционной клинической больницы города. С отчетом выступил главный врач Владимир БОГДАШИН.

Главврач напомнил собравшимся о направлениях реализации Национального проекта «Здравоохранение» и остановил внимание коллег на тех направлениях, по которым предстоит в наступившем году работать: «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Развитие цифрового контура.

— В республике уже проведена большая работа по укреплению материально-технической базы, большое внимание уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи. Мы участвуем в Национальном проекте по двум направлениям: по кадрам и развитию цифрового контура, — прозвучало в докладе.

Год 2019 отмечен в докладе главврача как стабильный и наиболее результативный отчетный период и напомнил основные показатели работы коллектива, остановившись на анализе структуры заболеваний, деятельности отделений и результатах лечебной работы. Если в прошлые годы отмечалась недостаточная категорийность медицинских кадров, то в 2019 году эти показатели были гораздо выше, выросла заработная плата врачей, медсестер и младшего медицинского персонала, увеличились количество консультаций врачей и хирургическая активность, сократилось время ожидания в приемно-консультативном отделении. В отчете главного врача были озвучены также данные по финансовому обеспечению, укомплектованности кадрами, обучению специалистов, капремонту, оснащению отделений медицинским оборудованием и мебелью.

На мой взгляд, интересен и опыт работы коллектива больницы по проектам «Эффективная преемственность» и «Бережливое производство», в ходе реализации которых педиатры проявили новаторство и креативность, а внедрение их в практику уже дает положительные результаты.

Кстати, итоги работы коллектива подтверждаются и результатами анкетирования, которое проводится в стационаре ежегодно. На вопросы анкеты по итогам года ответили 1400 ухаживающих за маленькими пациентами врачей и медицинских сестер. Ухаживающие отмечают сокращение времени ожидания в приемном отделении, комфортность пребывания и удовлетворенность оказанными медицинскими услугами.

Говоря о самом наболевшем вопросе для больницы – строительстве нового корпуса, Владимир Владимирович сказал:

— Должен отметить, что сегодня есть понимание со стороны руководства республики, со стороны Правительства и Министерства здравоохранения в вопросе строительства нового здания для нашей больницы. Нами проведена работа по подготовке к проведению проектно-сметной документации. В плане строительство корпуса инфекционной взрослой и детской больниц под одной крышей. В настоящее время мы проводим работу по оформлению технического задания, в этом году мы должны пройти согласование в Минздраве и Минэкономики республики, а на будущий год должны получить финансовые средства на проектно-сметную документацию…

— Работать есть над чем, — заключил главный врач и поблагодарил коллег за проделанную работу.

И главная задача, на которую нацелен коллектив детской инфекционной — дальнейшее повышение качества медицинской помощи детскому населению не только города, но и республики.