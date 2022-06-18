Работай в Якутии: более 150 якутян прошли марафон по трудоустройству

17 июня 2022 года в Центре опережающей профессиональной подготовки прошел карьерный марафон «Работай в Якутии». Приняло участие более 150 якутян — безработные граждане, выпускники СПО и ВУЗов, а также граждане, находящиеся в поисках работы и под риском увольнения.

Более 5000 вакансий от ведущих предприятий Якутии

В ходе мероприятия Центр занятости населения Республики Саха (Якутия) и ведущие работодатели региона, такие как АО «Полиметалл», ПАО «ЯТЭК», АО «Алмазы Анабара», УК «Колмар», ГУП «ЖКХ», ГБУ «Государственная противопожарная служба РС(Я)» и другие предложили соискателям более 5000 вариантов трудоустройства.

Каждый соискатель смог ознакомиться с информацией об открытых позициях в компаниях и организациях напрямую у представителя работодателя, узнал об имеющихся льготах, характере и условиях работы, а также смог задать интересующие вопросы и оставить резюме.

Открытый диалог «Работай в Якутии»

Рынок труда в Якутии постепенно адаптировался к новой экономической реальности — статистика не фиксирует стремительного роста числа безработных. При этом в фокусе внимания бизнеса сейчас находятся различные стратегии повышения эффективности работы имеющегося персонала. В этих условиях, как обеспечить экономику Якутии квалифицированными кадрами? Какие меры предпринимаются по содействию занятости населения? Какие меры поддержки есть для желающих открыть собственное дело? Эти и другие вопросы обсудили участники открытого диалога. В обсуждении приняли участие основные участники рынка труда — государство, образование, работодатель и бизнес. В качестве спикеров выступили руководитель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Елена Калашникова, директор регионального Центра опережающей профессиональной подготовки Владислав Хабаров, ведущий специалист по персоналу ООО УК «Колмар» Оксана Скубаева и основатель сети фитнес-центров «Bodyline» Гаврил Винокуров.

Возможности бесплатного переобучения по наиболее востребованным профессиям

На сегодняшний день по всей России для граждан реализуется программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2022 году стать участниками проекта и бесплатно освоить профессию смогут не только безработные граждане, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком от 0 до 3 лет, нетрудоустроенные женщины с детьми дошкольного возраста до 7 лет, предпенсионеры, граждане старше 50 лет, а также молодежь до 35 лет. Полный перечень категорий по ссылке.

В Республике Саха (Якутия) Центр опережающей профессиональной подготовки второй год выполняет функции регионального оператора проекта. По статистике регионального оператора, на сегодня желание пройти переобучение изъявили более 2500 якутян, из них отбор прошли 372 жителя, проходят обучение — 333 чел., а завершили обучение — 63.

Проект «Содействие занятости» позволяет жителям республики повысить свою квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессиональную деятельность или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого.

На портале «Работа в России» доступны более 500 курсов по актуальным и востребованным направлениям, такие как: «Горнорабочий подземный», «Электромонтаж», «Сварщик», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Маляр строительный», «Графический дизайн и верстка веб-страниц», «Бухгалтерский учет», «Интернет-маркетинг» и другие.

Кроме этого в карьерном марафоне участники узнали меры поддержки предпринимательства по линии Центра «Мой бизнес», получили консультацию от МФЦ по вопросам авторизации в Госуслугах, смогли оформить карту жителя Якутии от «АЭБ» и получить консультацию от Центра занятости населения по регистрации в качестве безработного и мерам поддержки.

Также заключительной частью мероприятия стало проведение мастер-класса по составлению продаваемого резюме и тренинга по мотивации.