Работает выставка «Образование, открытое в будущее» 

В Историческом парке на три дня открылась выставка «Образование, открытое в будущее»

В рамках XIV съезда работников образования и педагогической общественности Республики Саха (Якутия) в одном из залов Исторического парка «Россия – Моя история» с 4 по 6 октября проходит мультимедийная выставка «Образование, открытое в будущее».

На торжественном открытии выставки приняли участие заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей Местников, министр образования и науки РС (Я) Ирина Любимова, Почетный ветеран системы образования РС (Я) Светлана Захарова.

Экспозиция «Образование, открытое в будущее» создана на базе Исторического парка «Россия – Моя история» и освещает ряд вопросов, связанных с развитием сферы образования в будущем.

«Мы сегодня находимся в музее «Россия – Моя история», который имеет возможность продемонстрировать всем участникам новые образовательные проекты. В рамках этой выставки представлены все действующие образовательные проекты разной направленности», — отметил в приветственном слове Сергей Васильевич.

Выставочное пространство разделено на 7 ключевых направлений: «Развитие инфраструктуры», «Профессиональное образование», «Управление качеством образования», «Развитие детей и молодежи», «Здоровое поколение», «Патриотическое воспитание» и «Наука в сфере образования».

В рамках мероприятий в лектории музея Центром опережающей профессиональной подготовки РС (Я) будут проводиться интерактивные профориентационные мероприятия. В них любой посетитель выставки сможет пройти профориентационную диагностику, направленную на выявление и измерения направленности человека в профессиональной деятельности. Участников познакомят с профессиями будущего и предоставят возможность испытать некоторые из них на себе в «примерочной профессий» Федерального проекта «Билет в будущее».