Работает мобильная касса Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает о работе мобильной кассы

– 9 декабря с 15.00 до 19.00 по адресу: ул. Ойунского, 41/1;

– 12 декабря с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Ильменская, 61/1.

В мобильной кассе Энергосбыта можете оплатить коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», услуги ПАО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», взносы в детские сады и т. д.

Клиенты обслуживаются с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При посещении кассы просим входить в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями.

Платите вовремя за свет и тепло и встречайте Новый год без долгов!