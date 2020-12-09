09.12.2020
12:30
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Экономика

Работает мобильная касса Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает о работе мобильной кассы

 – 9 декабря   с 15.00 до 19.00 по адресу: ул. Ойунского, 41/1;

 – 12 декабря с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Ильменская, 61/1.

В мобильной кассе Энергосбыта  можете оплатить коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», услуги ПАО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», взносы в детские сады и т. д.

Клиенты обслуживаются с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При посещении кассы просим входить в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями.

Платите вовремя за свет и тепло и встречайте Новый год без долгов!

Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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