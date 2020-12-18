Работает мобильная касса Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает о работе мобильной кассы в г. Якутске:

– 19 декабря с 10.00 до 16.00 (мкрн 202, корп.16).

В мобильной кассе Энергосбыта можно оплатить коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», взносы в детские сады и т. д.

Клиенты обслуживаются с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При посещении кассы просим входить в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями.

Платите вовремя за свет и тепло и встречайте Новый год без долгов!