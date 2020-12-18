18.12.2020
16:00
42
Экономика
Работает мобильная касса Энергосбыта
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает о работе мобильной кассы в г. Якутске:
– 19 декабря с 10.00 до 16.00 (мкрн 202, корп.16).
В мобильной кассе Энергосбыта можно оплатить коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Водоканал», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сахатранснефтегаз», взносы в детские сады и т. д.
Клиенты обслуживаются с соблюдением всех необходимых требований по защите от коронавирусной инфекции. При посещении кассы просим входить в защитных медицинских масках и перчатках, соблюдать дистанцию между посетителями.
Платите вовремя за свет и тепло и встречайте Новый год без долгов!
Фото: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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