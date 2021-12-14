14.12.2021
20:26
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Общество
Работа юной художницы будет украшать кабинет первого зампреда Якутии
Первый зампред Якутии Кирилл БЫЧКОВ решил поддержать маленькую художницу и купил ее работу.
Как рассказывает @kirill_e_bychkov: «Алдана Винокурова очень любит искусство и здорово рисует — учится в 1 классе художественной школы. Девочка принимала участие в благотворительной акции «Факультета волонтеров» @f_volonterov на базе Детской школы искусств города Якутска и предоставила для аукциона свою картину «Чудо в перьях», нарисованную на холсте акриловыми красками. К сожалению, замечательный рисунок во время проведения акции никто не купил».
Теперь работа юной художницы будет украшать кабинет первого зампреда Якутии и напоминать ему о том, что мечты должны всегда сбываться.
Фото: https://www.instagram.com/p/CWxhue4KW-E/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXc69rgsioH/
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