Первый зампред Якутии Кирилл БЫЧКОВ решил поддержать маленькую художницу и купил ее работу.

Как рассказывает @kirill_e_bychkov: «Алдана Винокурова очень любит искусство и здорово рисует — учится в 1 классе художественной школы. Девочка принимала участие в благотворительной акции «Факультета волонтеров» @f_volonterov на базе Детской школы искусств города Якутска и предоставила для аукциона свою картину «Чудо в перьях», нарисованную на холсте акриловыми красками. К сожалению, замечательный рисунок во время проведения акции никто не купил».

Теперь работа юной художницы будет украшать кабинет первого зампреда Якутии и напоминать ему о том, что мечты должны всегда сбываться.