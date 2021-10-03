03.10.2021
00:56
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Красота & Здоровье

Работа якутянки попала в @siberian_times!

Натали АНДРОСОВА, мастер народных промыслов Якутии, педагог дополнительного образования сообщила в своем инстаграме, что ее работа попала в соцсеть @siberian_times.

Как сообщила автор костюма, эту одежду она сама сшила под руководством ПЕТРОВОЙ Светланы Ивановны, кандидата научных исследований и педагога СВФУ. Подобная одежда была найдена на территории Мегино-Кангаласского улуса и считается древнеякутской.

Автором фото является известный якутский фотограф Галина ДАВЫДОВА @davydovagalina6533.

@siberian_times это аккаунт The Siberian Times — масштабного совместного и регулярно обновляемого WEB-проект российских и западных журналистов и учёных, в котором рассказывается о крупнейшем регионе России — Сибири, людях, населяющих этот сказочный край, интересных событиях в сферах культуры, туризма и бизнеса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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