Работа якутянки попала в @siberian_times!

Натали АНДРОСОВА, мастер народных промыслов Якутии, педагог дополнительного образования сообщила в своем инстаграме, что ее работа попала в соцсеть @siberian_times.

Как сообщила автор костюма, эту одежду она сама сшила под руководством ПЕТРОВОЙ Светланы Ивановны, кандидата научных исследований и педагога СВФУ. Подобная одежда была найдена на территории Мегино-Кангаласского улуса и считается древнеякутской.

Автором фото является известный якутский фотограф Галина ДАВЫДОВА @davydovagalina6533.

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