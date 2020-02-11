Работа якутянки опубликована в фотобанке итальянского VOGUE

На онлайн-платформе итальянского журнала VOGUE для фотохудожников опубликована работа фотографа-любителя Сюзанны Седалищевой.

Многие фотографы, стилисты и модели готовы «убить» за возможность засветиться в журнале VOGUE. Но немногим известно, что гигант fashion-индустрии (его итальянская версия) создал специальную онлайн-площадку для фотографов — для этого нужно завести собственный профиль, загрузить работы и ждать вердикта от редакции издания. Достичь жлаемого можно за день, как в случае с якутским фотографом-любителем Сюзанной Седалищевой.

«Мой профиль в VOGUE совершенно новый — вчера зарегистрировалась. Отправила на одобрение редакции две свои фотоработы и они приняли одну из них. С первого раза я смогла попасть в VOGUE и это очень круто», — сообщила Сюзанна.

На принятом редакцией фото изображена любимая тетя Сюзанны Седалищевой, которая олицетворяет на снимке богатство якутской культуры.

Отметим, что на платформе публиковались работы и других якутян. Так, можно обнаружить произведения Ирины Око и Виктории Харитоновой.