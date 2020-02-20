Работа в промышленности – любому по плечу, было бы желание и упорство

В последние годы в АК “АЛРОСА” проводится целенаправленная работа по привлечению и трудоустройству местного населения, в том числе из села, в алмазную компанию и ее структурные подразделения.

Так, по итогам 2019 года в рамках заключённого между компанией и Правительством республики Соглашения, было трудоустроено 1392 человека, в том числе: вахтовым методом и на сезонные работы — 581 человек, из сельской местности — 485 человек, молодых специалистов в возрасте до 30 лет — 301 человек. Для привлечения местных кадров регулярно проводятся ярмарки вакансий, обучающие курсы и т.д. А для закрепления и мягкой адаптации новых работников в компании, последние два года успешно внедряется программа «Аргыс». Впрочем, наставничество в отношении новичков в компании всегда являлось доброй традицией еще с давних времен.

Об этом и не только рассказал один из передовиков производства Николай Романов, уроженец Мегино-Кангаласского района, проработавший 12 лет водителем БелАЗа.

«Как же я был счастлив, когда мне сообщили, что меня принимают на стажировку на производство!», — делится воспоминаниями Николай, которого коллеги прозвали «Аламай» — что в переводе с якутского означает «сияющий, ясный, ласковый» за его доброжелательность, отзывчивость и общительность.

« Это было в 2008 году, но помню все настолько отчетливо, будто было вчера. Начинал я работать на полигоне «Курун» старого прииска «Маят», интересно было все! Громадная техника, слои породы, истории коллег… До сих пор получаю удовольствие от своего дела».

Удивительно, что с самого детства Николай готовился стать вовсе не водителем большегруза, а спортсменом. Окончил в Чурапче школу-интернат под руководством легендарного тренера Дмитрия Петровича Коркина. Символично, что именно ту школу позже АЛРОСА помогала восстанавливать.

«После школы поступил в Киевский физинститут, тренером тогда был Павел Пинигин, один из выходцев моей школы. Я мастер спорта по вольной борьбе. Спорт дисциплинирует, закаляет и дает энергию. Я по сей день тренируюсь»,- не без гордости рассказывает Николай, вот уже 12 лет работающий водителем огромного автомобиля.

По его словам, он всегда мечтал водить большие машины. Сначала устроился водителем автобуса, но его манили Север своей природой и карьер с большегрузными машинами:

«БелАЗ с автобусом никак не соизмеримы. Вот и выучился на водителя на вечерних курсах. Ходил на учебу после работы, а получив «корочку», решил попытать счастье и устроился на работу».

За смену БелАЗ перевозит более 40 тонн породы, можно только представить, сколько тонн уже перевез Николай за годы своей работы. Но наш герой примечателен не только как один из лучших работников, общественников, наставников в своем коллективе. Он еще и многодетный папа 5 детей — четверых сыновей и дочери, которые уже подарили ему статус дедушки! Николай признается, что работа в крупной промышленной компании дает ему возможность помогать семье, детям, радовать внуков. Он с большой теплотой отзывается о родном коллективе, ставшем второй семьей:

«Мы все стали друг другу родными, по-настоящему близкими людьми. За месяцы, годы совместной работы мы стали понимать друг друга буквально без слов. Взаимовыручка, чувство ответственности за каждого у нас просто на уровне внутренней энергии».

Но, конечно, работать несколько месяцев без каких-то развлечений кроме книг и спортзала – нелегко. Поэтому, вместе с коллегой – культорганизатором прииска Евгением Васильевым наш герой готовит разные мероприятия: спортивные соревнования, по праздникам организуют концерты.

Николай убежден в том, что бесценный профессиональный опыт, знания и умения помогают каждому человеку с уверенностью смотреть на завтрашний день. История его прихода, закрепления и успешной работы в структурном подразделении АК «АЛРОСА» в «Алмазах Анабара» еще раз демонстрирует, что местное население может найти работу по душе в любой крупной промышленной компании. Сейчас Николай со смехом признается, что, когда он после БелАЗа пересаживается за руль своей машины, еще некоторое время вспоминает, как водить обычный автомобиль. Дело в том, что БелАЗ — электромеханическая машина, она имеет некоторые особенности управления. Например, у нее два тормоза — рабочий и динамический, который тормозит электродвигателем. По сравнению с обычным авто БелАЗ – это космический корабль, который покоряется не каждому. Именно поэтому Николай желает всем тем, кто ищет себя, заниматься тем, что действительно нравится. Ведь именно заинтересованность приводит к успеху.