Работа по душе электросварщика Семенова

В последнюю пятницу мая в России отмечают День сварщика – профессиональный праздник специалистов, чья работа связана со сваркой. В ГУП «ЖКХ РС (Я)» трудятся несколько сотен специалистов сварочного дела, которые своим неустанным трудом вносят весомый вклад в эффективный производственный процесс.

Электросварщик ручной сварки Петр СЕМЕНОВ трудится в Хампинском производственном участке Вилюйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» с 2003 года. По словам Петра Ивановича, его работа требует особой ответственности, внимания и умения сконцентрироваться в любых условиях, а также терпения и смекалки.

«Я осознанно выбрал профессию сварщика. Еще в 1996 году увидел, как сварщик умело варит металлическую конструкцию, и с тех пор хотел научиться сварочному делу. В 2000 году поступил в профессиональное училище п. Кысыл-Сыр. Многие мои однокурсники трудятся в других отраслях или сменили профессию. А я после получения диплома уже 14 лет работаю по специальности. Работа, конечно, тяжелая и вредная, но профессию я выбрал самостоятельно и она мне по душе», — поделился Петр Семенов.

Поздравляем Петра Ивановича и всех сварщиков с профессиональным праздником! Пусть в ваших уверенных руках всегда гладко ложится шов, а в жизни пусть все будет замечательно! Желаем крепкого здоровья, удачи и отличных трудовых будней!