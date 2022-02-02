Работа осужденного из СИЗО заняла 1 место

В УФСИН подведены итоги конкурса ледяных и снежных фигур

Конкурс ледяных и снежных фигур в УФСИН является одним из самых зрелищных и проводится ежегодно. В творческом состязании принимают участие осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях и следственном изоляторе региона. Количество его участников неизменно растет.

В этом году на конкурс представлено более 40 работ, украсивших территорию учреждений. Среди них можно увидеть символ года по восточному календарю – тигра и других животных, елочку, Деда Мороза и Снегурочку, сказочных персонажей, пожарную машину и другие. Все эти творения стали результатом кропотливого труда осужденных по разработке эскизов, планированию места расположения, сбору снега, льда и непосредственно созданию самих фигур.

Лучшей по решению комиссии признана фигура тигра, изготовленная из снега осужденным Е., отбывающим наказание в следственном изоляторе. Яркий, мощный, энергичный и в то же время ласковый зверь восхищает красотой, грацией и силой.

Осужденный Е. имеет высшее образование, работает в прачечной, женат.

Основной целью проведения таких мероприятий являются организация полезной занятости осужденных в свободное от учебы и работы время и развитие творческих способностей.