Работа общества «Знание» будет перезапущена на цифровой платформе

В Москве состоялся III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, сообщает ТАСС.

В съезде приняли участие более 190 человек из 83 регионов, где работает общество «Знание».

Заместителями председателя набсовета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

Генеральным директором общества «Знание» избран основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Напомним, что 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание».

Президент России Владимир Путин поддержал эту идею и 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

«На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества «Знание». В последние годы оно вроде существует, но, вроде как, его никто и не замечает», — сказал Владимир Путин.

Отметим, что свою историю общество «Знание» ведет от одноименной советской добровольной общественной организации. В 1992 году общество «Знание» РСФСР было переименовано в общество «Знание» России, это было общественное объединение. В 2015 году указом Президента РФ была учреждена общественно-государственная просветительская организация Российское общество «Знание», основная задача которой заключается в просветительской работе.