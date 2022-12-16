16.12.2022
12:06
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Якутия

Работа мечты: Дегустатор якутских блюд на 1,5 млн

Определился организатор дегустации якутских блюд на 1,5 миллиона рублей.

Дегустацию блюд якутской кухни с мастер-классом по резке строганины для 1,5 тысячи человек проводит постпредство Якутии в Москве.

Торги на проведение мероприятия выиграла индивидуальный предприниматель Жанна Геннадьевна Горшкова. Цена сделки не снижалась — 1 миллион 450 тысяч рублей.

Как ИП Горшкова зарегистрировалась всего 1,5 года назад. За это время успела заключить восемь госконтрактов — и все они с постпредством республики. Общая сумма всех заказов — семь миллионов рублей.

Фото: тгк КП-Якутия
Источник: тгк КП-Якутия

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