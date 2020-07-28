Депутат Владислав Дмитриев о работе коммунальщиков в разрезе пандемии

О порядке подготовки к зиме многоквартирных домов, о правильной дезинфекции подъездов, о перерасчете за общедомовую экономию тепла, о том, что больше всего сейчас волнует жильцов, мы поговорили с генеральным директором управляющей компании «ЖКХ Губинский», депутатом Якутской городской Думы Владиславом Дмитриевым.

-Самая ответственная пора у нас, коммунальщиков, как и у аграриев, — лето. Мы готовим к зимнему периоду 141 дом.

Самая основная работа, от которой зависит нормальное отопление, — промывка отопительных систем. Промывка сделана в 118 домах. Также много других видов работ: ревизия, ремонт трубопроводов и так далее. Здесь мы выполнили план на 65 процентов.

-Это нормальный график?

-Да. Акты готовности подписаны пока на 58 домов, их подписывают поставщики услуг: Якутскэнерго, Теплоэнергия и другие. Дело в том, что многие дома «промыты», но по некоторым из них приборы учета находятся на поверке.

На основании актов готовности выдаются паспорта готовности, которые через СЭГХ подписывают заместитель главы города или сам глава.

Выполнение плана-графика – нормальное, поскольку мы работаем на качество.

Кроме подготовки к зиме, я бы сказал, ударными темпами идет работа по капитальному ремонту. Его ведет Фонд капитального ремонта, но УК должна контролировать ход работ, поскольку общее состояние многоквартирного дома, работа с жильцами – наша прерогатива.

В этом году должны «откапиталить» девять наших домов.

Но это еще не все. В прошлом году Министерство ЖКХ и энергетики республики запустило пилотный проект – проведение капитального ремонта внутридомовых газовых сетей за счет Фонда капремонта. Как и дом в целом, внутридомовое газовое оборудование имеет 30-летний срок эксплуатации, после которого его надо либо диагностировать, либо проводить капремонт. Жильцы платили за диагностику из своего кармана. В этом году капитальный ремонт внутридомового газового оборудования проводится в семи наших домах. После чего 30 лет в них не надо будет проводить диагностику.

У нас есть еще одно направление – текущий ремонт за счет экономии тепла по общедомовым счетчикам. По их показаниям УК должна делать перерасчет. К примеру, по нормативу 100 рублей (я говорю условно), а жильцы потребили тепла на 80 рублей, то 20 рублей управляющая компания должна вернуть жильцам. Однако, по решению собственников жилья МКД, эти деньги можно направить на текущий ремонт – кровли, косметический ремонт, козырьки на подъездах и прочее.

-Тепло экономится во многих домах?

-Практически во всех. По нашим домам в прошлом году сумма экономии составила почти 40 млн рублей.

-Все ли УК делают пересчет? Кто контролирует перерасчет?

— Не знаю насчет остальных, а наша компания это выполняет. А контролировать должны собственники жилья.

-Недавно в СМИ поднят вопрос о внесении промывки внутридомовых сетей холодного водоснабжения в акт готовности дома к зиме. С такой инициативой, которая позволит повысить качество холодной воды, выступил «Водоканал». Он неоднократно обращался в администрацию города, но даже ответа не получил, что удивительно, ведь речь идет о повышении качества жизни людей.

-Осознавая ответственность, мы с прошлого года делаем промывку. Помимо промывки у нас по домам у ввода устанавливаются фильтры грубой очистки, грязевики. Они держаться на постоянном контроле и постоянно чистятся. Но такой вид работ почему-то до сих пор остается необязательным, и окружная администрация не внесла его в перечень работ по подготовке к зиме.

-Что больше всего жильцов волнует, помимо текущей работы по заявкам?

-Да, мы это анализировали. Раньше больше всего волновало состояние инженерных сетей, водоснабжения, а сейчас, когда управляющие компании навели на данном участке порядок, людей волнуют новые двери, новый домофон, козырьки на входе в подъезд, в общем, вопросы повышения комфорта в доме. При этом наши затраты на работу по заявкам каждый год понемногу сокращаются.

-Что с дезинфекцией подъездов?

-Наша задача – ежедневная дезинфекция контактных мест: дверные ручки, поручни, перила, почтовые ящики, кнопки домофонов. Так называемая заключительная дезинфекция с мытьем полов, стен, дверей, стен лифтов делается там, где находятся больные и контактные лица. Заключительная дезинфекция проводится силами СЭГХ – Службы эксплуатации городского хозяйства за счет бюджета города.

-В мае вы писали, что работники ЖКХ находятся на передовой – с риском для здоровья работают сантехники, уборщицы. При этом управляющие компании много потеряли в финансовом плане. Что-то изменилось – какая-то поддержка вам оказывается?

-Да, у нас увеличились затраты на саночистку – зарплаты уборщиц, дезинфицирующие средства. При этом упали платежи за жилищно-коммунальные услуги. Но мы темп не снизили, в том числе по подготовке к зиме. Надеемся по-прежнему на свои силы.

-Решение Правительства России отменить пени до конца года по вам ощутимо ударило?

-Да, собираемость платежей упала до 40-45 процентов. Но сейчас уже выходим на 80 процентов. В начале пандемии люди сознательно берегли деньги на необходимое – от гречки до туалетной бумаги.

-Как сейчас оплачивают квартплату пожилые люди, которые не знакомы с онлайн-платежами?

-Всегда принимала и принимает плату без процентов «Почта России». Только сначала надо позвонить нашим экономистам и узнать сумму задолженности. Или заплатить примерную сумму, а после отмены ограничений сверить платежи у нас.

-Новые технологии появляются в обслуживании домов?

-В этом году нет, ведь ограничения на работу в подъездах были сняты только на прошлой неделе. Но мы к всероссийской переписи населения установили световые аншлаги (таблички с адресами), чтобы переписчики, скорая помощь и другие видели адрес в темноте.

-Интересно, а вы считали, сколько всего людей живет в 141 доме, который обслуживает ваша компания?

-10 000 лицевых счетов, то есть 10 000 квартир. В среднем в квартире проживает 2,5 человека, значит, всего 25 000.