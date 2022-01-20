Работа касс «Якутскэнергосбыта» приостановлена из-за ковида

Сегодня в Республике зафиксирован максимальный пик новых случаев заражения коронавирусом. Учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, а также рекомендации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве Республики, ПАО «ДЭК» временно приостановил прием платежей в офисах компании.

Компания предлагает клиентам воспользоваться дистанционными сервисами. С их помощью можно решить практически все вопросы заочно. Для потребителей – физических лиц ПАО «ДЭК» предлагает 6 способов оплаты онлайн, 5 вариантов дистанционной передачи показаний и получения консультаций.

Дистанционная оплата коммунальных услуг:

через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru — без комиссии.

без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго» / «Оплатить банковской картой» и на сайте ПАО «ДЭК»/Частным клиентам/Способы оплаты https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/payment/ — без комиссии

В Сбербанке России и в системе «Сбербанк-онлайн» (комиссия 1%).

Через сервис «Телекард» и банкоматы ГПБ «Дальневосточный» (платежи облагаются комиссией в момент совершения платежа согласно тарифов, установленных банком).

Через Интернет-банки: «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos» и другие сервисы, подключенные к системе «CyberPlat».

Через мобильное приложение «Квартплата+» — без комиссии.

Передача показаний приборов учета онлайн:

через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru –

без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго»/ главная страница /«Передать показания счетчика».

через приложение Сбербанк Онлайн — раздел «Платежи»/«ЖКХ»/«Электроэнергия»/ «Якутскэнерго».

по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.

Личный кабинет:

Регистрация в ЛК на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/ занимает несколько минут. В личном кабинете Вы можете:

оплачивать коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», без комиссии

коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», без комиссии передавать показания прибора учета,

прибора учета, получать и распечатывать платежные документы (квитанции);

и распечатывать платежные документы (квитанции); получить информацию по установленному счетчику и его последние показания

подать заявку на техобслуживание и опломбировку приборов учета

подать пакет документов для заключения договора на поставку услуг, реструктуризацию задолженности

видеть состояние и детализацию счета

получать консультации специалистов

Управлять несколькими счетами

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