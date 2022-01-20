20.01.2022
17:32
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Коронавирус

Работа касс «Якутскэнергосбыта» приостановлена из-за ковида

Сегодня в Республике зафиксирован максимальный пик новых случаев заражения коронавирусом. Учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, а также рекомендации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве Республики, ПАО «ДЭК» временно приостановил прием платежей в офисах компании.

Компания предлагает клиентам воспользоваться дистанционными сервисами. С их помощью можно решить практически все вопросы заочно.  Для потребителей – физических лиц ПАО «ДЭК» предлагает 6 способов оплаты онлайн, 5 вариантов дистанционной передачи показаний и получения консультаций.

Дистанционная оплата коммунальных услуг:

  • через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru — без комиссии.
  • без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго» / «Оплатить банковской картой» и на сайте ПАО «ДЭК»/Частным клиентам/Способы оплаты  https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/payment/  — без комиссии
  • В Сбербанке России и в системе «Сбербанк-онлайн» (комиссия 1%).
  • Через сервис «Телекард» и банкоматы ГПБ «Дальневосточный» (платежи облагаются комиссией в момент совершения платежа согласно тарифов, установленных банком).
  • Через Интернет-банки: «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos» и другие сервисы, подключенные к системе «CyberPlat».
  • Через мобильное приложение «Квартплата+»  — без комиссии.

Передача показаний приборов учета онлайн:

  • через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru
  • без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго»/ главная страница /«Передать показания счетчика».
  • через приложение Сбербанк Онлайн — раздел «Платежи»/«ЖКХ»/«Электроэнергия»/  «Якутскэнерго».
  • по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.

Личный кабинет:

Регистрация в ЛК на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/ занимает несколько минут. В личном кабинете Вы можете:

  • оплачивать коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», без комиссии
  • передавать показания прибора учета,
  • получать и распечатывать платежные документы (квитанции);
  • получить информацию по установленному счетчику и его последние показания
  • подать заявку на техобслуживание и опломбировку приборов учета
  • подать пакет документов для заключения договора на поставку услуг, реструктуризацию задолженности
  • видеть состояние и детализацию счета
  • получать консультации специалистов
  • Управлять несколькими счетами

Получить консультацию:

  • По телефону контакт-центра 8-800-100-22-05
  • Через сервис «Личный кабинет»/Обращения
  • Подать обращение через интернет-приемную на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/priemnaya/
  • Подать обращение на сайте ПАО «Якутскэнерго»/главная страница/ «Задать вопрос энергетикам»
  • Инстаграмм ПАО «ДЭК» https://www.instagram.com/dvec.ru/
Фото: SAKHALIFE
Источник: Пресс-служба ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт»
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