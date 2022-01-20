Работа касс «Якутскэнергосбыта» приостановлена из-за ковида
Сегодня в Республике зафиксирован максимальный пик новых случаев заражения коронавирусом. Учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию, а также рекомендации регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве Республики, ПАО «ДЭК» временно приостановил прием платежей в офисах компании.
Компания предлагает клиентам воспользоваться дистанционными сервисами. С их помощью можно решить практически все вопросы заочно. Для потребителей – физических лиц ПАО «ДЭК» предлагает 6 способов оплаты онлайн, 5 вариантов дистанционной передачи показаний и получения консультаций.
Дистанционная оплата коммунальных услуг:
- через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru — без комиссии.
- без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго» / «Оплатить банковской картой» и на сайте ПАО «ДЭК»/Частным клиентам/Способы оплаты https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/payment/ — без комиссии
- В Сбербанке России и в системе «Сбербанк-онлайн» (комиссия 1%).
- Через сервис «Телекард» и банкоматы ГПБ «Дальневосточный» (платежи облагаются комиссией в момент совершения платежа согласно тарифов, установленных банком).
- Через Интернет-банки: «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos» и другие сервисы, подключенные к системе «CyberPlat».
- Через мобильное приложение «Квартплата+» — без комиссии.
Передача показаний приборов учета онлайн:
- через Личный кабинет на сайтах ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/ и ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru –
- без регистрации на сайте ПАО «Якутскэнерго»/ главная страница /«Передать показания счетчика».
- через приложение Сбербанк Онлайн — раздел «Платежи»/«ЖКХ»/«Электроэнергия»/ «Якутскэнерго».
- по телефону контакт-центра 8-800-100-22-05 через оператора или автоматически – выбрать 2 в голосовом меню.
Личный кабинет:
Регистрация в ЛК на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/cabinet/ занимает несколько минут. В личном кабинете Вы можете:
- оплачивать коммунальные услуги, поставляемые ПАО «Якутскэнерго», без комиссии
- передавать показания прибора учета,
- получать и распечатывать платежные документы (квитанции);
- получить информацию по установленному счетчику и его последние показания
- подать заявку на техобслуживание и опломбировку приборов учета
- подать пакет документов для заключения договора на поставку услуг, реструктуризацию задолженности
- видеть состояние и детализацию счета
- получать консультации специалистов
- Управлять несколькими счетами
Получить консультацию:
- По телефону контакт-центра 8-800-100-22-05
- Через сервис «Личный кабинет»/Обращения
- Подать обращение через интернет-приемную на сайте ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru/yakutiya/private_clients/priemnaya/
- Подать обращение на сайте ПАО «Якутскэнерго»/главная страница/ «Задать вопрос энергетикам»
- Инстаграмм ПАО «ДЭК» https://www.instagram.com/dvec.ru/
+7 (999) 174-67-82