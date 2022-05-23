Работа депутата: не оставлять вопросы без ответа

С начала работы Госдумы РФ восьмого созыва депутат от Якутии Галина Данчикова направила более 70 писем руководству парламента по законодательным вопросам и актуальным на сегодняшний день проблемам — федеральным министрам, руководителям российских агентств и ведомств. Напомним, о чем идет речь, к кому обращалась парламентарий, что было учтено и решено по итогам столь важной работы.

Председателю Комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову парламентарий представила большой пакет поправок к рассматриваемым во втором и третьем чтениях проектам законов осенней сессии. Так, к проекту ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» поступили обоснованные предложения по увеличению объемов финансирования на санавиацию, программу «Дети Арктики», строительству инфекционной больницы, обеспечению инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, капремонт жилого фонда и ремонт почтовых отделений.

Основная часть представленных поправок вошла в федеральный бюджет на трехлетний период и Постановления Госдумы РФ (по санавиации, обеспечению жильем детей-сирот), рекомендованные Правительству РФ для исполнения. Благодаря последовательной работе парламентария предусмотрено финансирование в объеме 500 млн рублей на реализацию программы «Дети Арктики», предусматривающую отдых детей из северных регионов страны в оздоровительных Центрах «Артек», «Орленок», Приморского края и других регионов.

Для Почты России принята специальная программа по обновлению зданий, по предоставлению земельных участков многодетным семьям — работа ведется совместно с фракцией «Единая Россия».

Председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину были направлены аргументированные предложения о необходимости скорейшей доработки Федерального закона от 19.12.2018г. «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В них аргументировались выводы, что отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в прежнюю среду обитания бродячих и бездомных собак неэффективен, с точки зрения, снятия этого вопроса с актуальной повести в северных регионах. Депутатом был подготовлен свой законопроект и внесен на рассмотрение Координационного Совета фракции «Единая Россия». Ознакомившись с ним, председатель думского Комитета по экологии, природным ресурсам, охране окружающей среды проинформировал депутата, что в подготовленный Госдумой законопроект, который был принят в первом чтении, включены нормы, предложенные Галиной Данчиковой по административной ответственности, в том числе — за несоблюдение требований к содержанию животных. Сейчас в Госдуме работает специально созданная группа по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство по защите граждан от нападения бродячих собак.

Председателю Комитета по охране здоровья направлены письма о поддержке проекта строительства республиканской клинической инфекционной больницы и предложения Якутии по модернизации первичного звена здравоохранения. Вопрос был поставлен о дополнительном финансировании региональной программы модернизации и кадровом обеспечении республики.

Обращение Галины Данчиковой было перенаправлено в Минздрав РФ. В апреле депутата Госдумы РФ Министерство здравоохранение РФ проинформировало, что софинансирование строительства из федерального бюджета инфекционной больницы поддерживается. Окончательное решение будет принято правительственной комиссией по проектировкам федерального бюджета на 2023-2025 годы.

На модернизацию региональной программы выделены в этом году дополнительные средства на 5 объектов капстроительства здравоохранения в объеме 378,96 млн рублей с учетом подорожавших ранее стройматериалов. Сообщалось также, что на момент принятия решения о дополнительном финансировании республика не предоставила положительное заключение госэкспертизы на эти объекты.

Не осталось без ответа и обращение депутата к заместителю Председателя Правительства РФ Андрею Белоусову по очень важному вопросу о доставке продовольствия и товаров в труднодоступные районы Якутии по технологическим дорогам ВСТО, «Сила Сибири». К депутату Галине Данчиковой с ним очень часто обращаются предприниматели и жители Мирнинского, Ленского, Олекминского районов.

Перед майскими праздниками Минэнерго России направило парламентарию ответ, в котором сообщается, что в настоящее время, по информации ПАО «Газпром», вдольтрассовый проезд магистрального газопровода «Сила Сибири» не введен в эксплуатацию. Поэтому проезд сторонним лицам запрещен, плата не взимается.

Сокращены сроки выдачи разрешений на проезд стороннего автотранспорта с 4-х до 3-х рабочих дней. Разрешен допуск транспорта с массой груза до 10 тонн. Ранее действовало ограничение до 3,5

Обращение депутата в Минпромторг РФ о включении АО «Якутоптторг» в перечень системообразующих предприятий российской экономики было поддержано. Но окончательное решение – за Минэкономразвития РФ, куда Минпромторг направил свое мнение.