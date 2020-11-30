30.11.2020
16:05
206
Происшествия
Рабочим «Силы Сибири» не платят зарплату?
В средствах массовой информации появились сообщения о невыплате заработной платы и нарушениях условий договора в отношении рабочих, занятых на строительстве компрессорной станции газопровода «Сила Сибири» в Алданском районе республики.
По данному факту по указанию руководства следственного управления организована процессуальная проверка, в ходе которой будут проведены необходимые опросы и иные проверочные мероприятия, которые установят обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: СУ СК России по РС(Я)
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