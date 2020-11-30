Рабочим «Силы Сибири» не платят зарплату?

В средствах массовой информации появились сообщения о невыплате заработной платы и нарушениях условий договора в отношении рабочих, занятых на строительстве компрессорной станции газопровода «Сила Сибири» в Алданском районе республики.

По данному факту по указанию руководства следственного управления организована процессуальная проверка, в ходе которой будут проведены необходимые опросы и иные проверочные мероприятия, которые установят обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.